Charts UK : GTA Trilogy déjà oublié

Même si l'on assiste globalement à un jeu des chaises musicales, le dernier classement de l'année 2021 au Royaume-Uni ressemble plus ou moins à la même chose que durant toute la période des fêtes, un certain Mario Kart 8 Deluxe profitant même des Switch neuves placées sous le sapin pour remonter au top du classement (pas le seul titre de la machine à profiter de cet effet d'ailleurs).



En fait, la seule chose à noter, c'est l'absence de GTA Trilogy. Après les déboires du lancement dû à de très (trop) nombreux problèmes techniques, Rockstar comptait se refaire avec la version boîte qui n'a vraisemblablement pas sauvé les meubles : après une première chute de 70 %, l'édition physique est virée du top 40 après seulement 10 jours. Comme quoi, un nom ne suffit pas toujours.



1. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

2. FIFA 22 (-1)

3. Animal Crossing : New Horizons (+4)

4. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+1)

5. COD Vanguard (-3)

6. Pokémon Diamant Étincelant (+6)

7. Minecraft Switch (-1)

8. Just Dance 2022 (-4)

9. Assassin's Creed Valhalla (+6)

10. Mario Party Superstars (+8)