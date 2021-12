Little Devil Inside pas avant l'hiver 2022

Son retour lors du State of Play (en octobre) ne signifiait pas que le titre était bientôt prêt à sortir, juste que le chantier progressait bien mais qu'il faudrait encore de la patience. Car 6 ans après son annonce (de base sur PC et Wii U), la curiositéa encore besoin d'être peaufiné pendant de longs mois : d'un lancement annoncé en 2022, le développeur préfère maintenant préciser « Hiver 2022 » (donc dans un an au mieux) via le compte Instagram PlayStation.Patience donc, en rappelant que ce « jeu de voyage » arrivera simultanément sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, mais qu'il s'agira d'une exclusivité temporaire coté consoles, laissant espoir aux joueurs Xbox.