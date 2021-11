Chrono Cross Revival : un autre indice potentiel

On continue de prendre de grosses pincettes sur un inattendu retour desous la forme d'un remake ou d'un remaster, annoncé dans tous les cas courant décembre selon quelques renseignés du milieu, mais un nouvel indice pourrait bien avoir émergé en attendant.On apprend via Reddit que la dernière MAJ du jeu mobilerecèle des fichiers mentionnant ouvertement… une future collaboration avec, dans un timing forcément des plus suspects puisque Square Enix n'a jamais cherché à exploiter ce titre même dans le cadre de guest, et le titre mobile en question a coutume de faire affaire avec des licences actuelles, dontou encore(voir ci-dessous).Autant dire que ça s'agite chez ceux qui veulent croire au revival de cette pépite de l'ère PS1… qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour en Europe.