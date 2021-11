Pas de choix dans la difficulté pour Sifu

Le studio Sloclap continue de livrer ses explications sur son projet, simple jeu d'action en apparence mais aux mécaniques particulières, notamment le système d'échec qui avait déjà été abordé mais sur lequel les développeurs apportent de nouveaux détails :- Au premier échec, le personnage vieillira d'un an, au deuxième 2 ans et ainsi de suite…- Comme déjà dit, vieillir permettra de gagner en force et de débloquer des compétences, mais votre jauge de vie sera de plus en plus faible- A un moment, à force d'échec, c'est forcément le pur Game Over- Le Game Over vous renvoie au début d'un chapitre avec l'âge que vous aviez à ce moment, mais donc la perte de la totalité de vos compétences- Il sera néanmoins possible de débloquer des compétences de manière permanente en utilisant davantage de poins d'xp (petit coté rogue donc)- Certaines conditions comme des ennemis spéciaux ou les boss des chapitres permettront de réduire votre âgeEnfin, petite annonce un peu dans l'ère du temps, afin de livrer une expérience suffisamment exigeante pour pousser les joueurs à maîtriser le système de combat, il n'y aura qu'un seul mode de difficulté, mais les développeurs laissent la porte ouverte à d'éventuelles MAJ sur ce sujet, donc après le lancement prévu le 8 février 2022 (PC, PS5, PS4).