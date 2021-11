Activision : le PDG Robert Kotick évoque la possibilité d'un départ (sous condition) Activision : le PDG Robert Kotick évoque la possibilité d'un départ (sous condition)

L'étau commence à se resserrer auprès de Robert Kotick, PDG d'Activision Blizzard accusé d'avoir laissé couler (et couvert) une véritable culture du harcèlement dans les différents studios de la boîte pendant des années.



L'homme bénéficie certes d'un certain soutien de son Conseil d'Administration, mais entre la pétition active de bientôt 20 % des 10.000 salariés qui réclament son départ, la menace d'une plainte, et des actionnaires qui commencent à faire sérieusement la gueule (Activision Blizzard a perdu bientôt 30 % de sa valeur boursière en quelques mois), le big boss commence à être dans les cordes coté pression, et a dû réagir… enfin à sa façon.



Car selon les sources du Wall Street Journal, « Bobby » Kotick a reconnu l'éventualité d'un futur départ, du seulement s'il n'arrivait pas à rétablir la situation le plus vite possible pour apaiser les tensions aussi bien du coté de ses employés que des partenaires.



Les paris restent donc à prendre.