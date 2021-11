Embracer Group compte encore racheter une trentaine de studios dans l'année à venir Embracer Group compte encore racheter une trentaine de studios dans l'année à venir

On sait que Embracer a un appétit insatiable dans son projet de devenir leader du marché AA, avec même du AAA dans le lot, et renforce ses intentions avec une déclaration très claire : sur les 12 derniers mois, ils ont fait 37 rachats, et la maison-mère compte en faire quasiment autant dans l'année à venir. Voilà.



Pour rappel, sur la dernière année justement et en mettant de coté quelques rachats annexes comme du mobile et du marketing, il y a tout de même eu 3D Realms (Ion Fury), Splipgate Ironworks (Ghostrunner), Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic), Tarsier Studios (Little Nightmares), Gearbox (Borderlands), Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ou encore Zen Studios (Pinball FX).