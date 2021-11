Charts Japon : les Xbox Series dépassent en un an les ventes totales de la Xbox One

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 7 novembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Sans inquiéter pour l'heure le nouveau long-seller de Nintendo (), un certainest venu fouler le territoire japonais avec environ 40.000 ventes à la sortie, ce qui est la pire performance dans l'histoire de la série depuis les débuts de l'èreet même en prenant aujourd'hui en compte l'imposante part du numérique, on resterait loin de l'époque où la franchise tapait plus de 200.000 sur ce territoire. Davantage qu'un recul, on pensera surtout aux effets dequi se ressentent jusqu'en occident (et qui dans tous les cas rapportent un paquet de pognon à Activision).Coté hardware, dans une une certaine routine qui n'empêche de remarquer que la Switch repart à la hausse pendant que la PlayStation 5 repart à la baisse, c'est surtout les Xbox Series qui ont leur petit moment de gloire : la gamme dépasse officiellement en un peu moins d'un an le total de la Xbox One. Ce n'est pas grand-chose on l'a déjà dit vu le piètre bilan de la old-gen de Microsoft, mais toujours la preuve que la marque Xbox a enfin inversé sa courbe au Japon.