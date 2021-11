Forza Horizon 5 est en terme d'audience le plus gros lancement de l'histoire des Xbox Game Studios

Microsoft et Playground ont clairement réussi leur coup avecet la communauté le leur rend bien : après avoir attiré un million de joueurs durant les quelques jours d'Early Access (donc des ventes brutes ou ceux qui ont craqué pour l'upgrade Deluxe), ce nouvel épisode revendique déjà plus de 4,5 millions de joueurs depuis son véritable lancement ce mardi 9 novembre.Selon Phil Spencer, c'est le plus gros lancement en terme d'audience pour un jeu Xbox Game Studios, et on trouve surtout 3 fois plus de joueurs pour la sortie qu'à l'époque de