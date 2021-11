Entrée en bourse de Devolver Digital, qui reçoit de suite un investissement de Sony Entrée en bourse de Devolver Digital, qui reçoit de suite un investissement de Sony

Emblème de l'indépendance, Devolver Digital a néanmoins besoin comme chacun d'un peu de pognon pour continuer ses affaires et augmenter en puissance, et a donc choisi d'entrer en bourse aujourd'hui même via l'organisme AIM (spécialisée dans les PME) en étant valorisée d'entrée à tout de même 820 millions de dollars.



Et afin d'éviter de voir l'éditeur filer un jour entre les mains d'un vorace par une OPA potentiellement hostile, certains n'ont pas tardé à faire le choix de la sécurité comme Sony qui a directement investi dans 5 % du capital, tout comme NetEase (8%).



Devolver s'octroie de fait un gain de 50 millions de dollars qui va bien aider son la progression de la société, et qui continue d'ailleurs d'agir en douce puisque l'on apprend que sans paillettes ni projecteurs, l'éditeur a racheté ces derniers mois 3 studios : Firefly Studios (Stronghod), Dodge Roll (Enter the Gungeon) et Nerial (Reigns).



On rappelle qu'il y a un an, Devolver avait également fait main-basse sur Croteam (Serious Sam), qui bosse aujourd'hui à la fois sur une nouvelle licence mais également sur The Talos Principle 2.