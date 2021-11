SEGA en alliance avec Microsoft Azure pour ses nouvelles ambitions technologiques SEGA en alliance avec Microsoft Azure pour ses nouvelles ambitions technologiques

Il y avait bien quelque chose qui se tramait entre SEGA et Microsoft, et sans aller jusqu'aux délires de rachats ou d'une « SEGA Xbox » au Japon (vous vous souvenez ?), un accord a bien été trouvé entre les deux parties sans rapport avec les rumeurs mais néanmoins lié aux nouvelles ambitions pour le propriétaire de Sonic.



Car davantage que le marque Xbox, il faut parler Microsoft Azure, donc la branche Cloud qui va servir de piédestal à SEGA pour sa nouvelle catégorie de jeux, dit « Super Game », annoncé il y a quelques mois et dont nous ne pourrons voir les contours qu'en 2025 dans le meilleur des cas, avec un déferlement de moyens envers les nouvelles technologies pour toucher les communautés à travers le monde, et si possible avec exploitation de licences connues, sans oublier du online.



C'est là que d'une certaine façon, on comprend que le cas Phantasy Star Online 2 (et New Genesis) furent les coups d'essai pour cette alliance, les deux titres fonctionnant en occident sous serveur Azure et n'étant donc disponible chez nous que sur PC et Xbox, là où au Japon, tous les supports sont concernés… sauf Xbox.