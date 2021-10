Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est une nouvelle fois reporté

Décidément, Ubisoft a un peu de mal en ce moment à tenir ses dates et annonce le report du remake de(qui était prévu en janvier 2021 on rappelle) mais également le spin-off stand-aloneLes deux étaient censés sortir avant le 31 mars prochain mais chacun attendra la prochaine année fiscale (donc quelque part entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023), tout commeen passant.