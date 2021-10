La PlayStation 5 atteint les 13,4 millions La PlayStation 5 atteint les 13,4 millions

Au tour de Sony de balancer ses résultats fiscaux pour le trimestre allant de début juillet à fin septembre avec un été record à hauteur de près de 5 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel néanmoins en baisse pour diverses raisons comme une absence de rentabilité pour la PS5 par rapport à la PS4 l'année dernière, ce qui n'est pas surprenant dans la première année de carrière.



Reste néanmoins que Sony aurait pu, comme Microsoft, faire beaucoup mieux vu la demande de New Gen qui ne peut être pleinement satisfaite par la pénurie de composants, avec 3,3 millions de PlayStation 5 vendues cet été, soit 13,4 millions au total, avec un retard de 400.000 par rapport à la PS4 dans le même laps de temps.



Même topo coté software avec heureusement les tiers qui ont mené la danse (même sur PS4) pour compenser avec le recul des jeux first-party, dont le comparatif est légèrement biaisé quand l'été 2020 voyait coup sur coup les sorties de The Last of Us : Part II et Ghost of Tsushima. Enfin, si le nombre de joueurs PlayStation Plus continuent d'être en hausse (47,2 millions, donc + 1,3 million en un trimestre), le nombre d'utilisateurs actifs sur le PSN est en baisse (108 millions, -4 millions sur 1 an).



Hormis cela :



- Sony souhaite toujours atteindre le total de 22,6 millions de PlayStation 5 écoulées à la fin de l'année fiscale (31 mars 2022).

- Avec les récentes acquisitions et de nouveaux recrutements, le nombre d'employés des PlayStation Studios a augmenté de 20 % en un an.