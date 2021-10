Sony : nouveau State of Play mercredi 27

Sony annonce le retour du format State of Play la semaine prochaine, plus précisément mercredi 27 octobre à 23h00 pour une édition de 20 minutes qui, on nous prévient, se consacrer exclusivement à des jeux tiers. Donc ne commencez pas à attendre des nouvelles deou autres titres PlayStation Studios.On serait en revanche bien chaud de réentendre parler d'un certainet pourquoi pas dutiens.