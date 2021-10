GTA Trilogy : au moins, on a la date GTA Trilogy : au moins, on a la date

Ah, ça bouge enfin chez Rockstar qui ne voulait pas se faire leaké l'information essentielle sur Grand Theft Auto Trilogy : The Definitive Edition : ça sortira le 11 novembre sur tous les supports et la préco est disponible sur les différents stores numériques. Bonus : une version boîte est au programme, prévue le 6 décembre.



Et le trailer sinon ?