Starfield : un nombre de lignes record (chez Bethesda) pour le doublage

Le Tokyo Games Show n'était pas le moment idéal pour en montrer davantage surmais Todd Howard est juste intervenu rapidement pour signaler deux points, dont le premier est une promesse d'un doublage japonais aussi bien pour ce nouveau RPG que pour le futurd'Arkane Austin.En second lieu et pour ceux qui aiment les gros chiffres,proposera 150.000 lignes de dialogue, soit un record pour l'éditeur, devant(110.000 lignes) et(60.000 lignes).On retourne patienter jusqu'à une véritable présentation, rappelant que le titre sortira le 11 novembre 2022, et ce uniquement sur PC et Xbox Series.