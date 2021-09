VGC : le retour de Twisted Metal par Lucid Games VGC : le retour de Twisted Metal par Lucid Games

Les rumeurs autour d'un retour de Twisted Metal commencent à être si nombreuses que l'on peut maintenant parler de secret de polichinelle et le site VGC a fait parler ses sources pour dévoiler le studio responsable de cette future résurrection, et il faut avouer que c'est si obvious qu'on aurait dû y penser dès le début : Lucid Games tout simplement, ceux derrière Destruction All-Stars.



Deux autres informations : la sortie serait bien prévue en 2023 pour coïncider avec le lancement de la série TV (par le producteur de Cobrai Kaï) et, surprise, les plans suggéreraient un modèle F2P, histoire d'assurer un minimum de communauté contrairement au précité qui avait pourtant tenté de se lancer avec le PlayStation Plus.