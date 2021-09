Les Amiibo Metroid Dread prennent du retard Les Amiibo Metroid Dread prennent du retard

Vous faîtes partie des intéressés pour le joli set Amiibo Metroid Dread, pour le plaisir personnel ou en tant que foutu scalpers (hein !) ? Eh bien vous allez devoir attendre un peu plus que prévu, Nintendo annonçant un soucis de livraison uniquement pour les territoires européens, décalant le lancement de l'objet pour le 5 novembre.



Le jeu lui sortira toujours le 8 octobre (heureusement), et on ironisera sur le fait que les Amiibo offriront un double cheat-code : un réservoir d'énergie supplémentaire (pour l'Amiibo Samus) et même chose coté missiles (pour le robot EMMI).