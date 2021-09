Charts US : Madden comme chaque année, et le retour de Ghost of Tsushima Charts US : Madden comme chaque année, et le retour de Ghost of Tsushima

L'institut NPD livre son rapport mensuel concernant le territoire US, donc ici pour le mois d'août, avec une hausse général du marché à hauteur de 7 % par rapport à 2020, notamment aidé par le hardware (+45%).



C'est toujours la Switch qui mène la danse en ventes brutes, comme tous les mois depuis tellement longtemps qu'on ne se souvient même plus, mais c'est la PlayStation 5 qui reste leader coté revenus, ce qui s'explique par la différence de prix. Quoi qu'il en soit, la dernière de Sony garde un statut de « machine la plus rapidement vendue de tous les temps sur ses 10 premiers mois de carrière ».



Quelques détails :



- Comme à chaque mois d'août depuis 22 ans, la licence Madden se place au sommet du classement.

- Une petite « Director's Cut » a fait du bien à Ghost of Tsushima : le revoilà 2e, lui qui était à la 110e place le mois précédent.

- Baisse de pris oblige, The Last of Us II revient nous faire un petit coucou en attendant l'annonce de sa suite… ou d'une Director's Cut ?





MEILLEURES VENTES SOFTWARE AOÛT 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Madden NFL 22 (NEW)

2. Ghost of Tsushima (+ 108 !)

3. COD Black Ops : Cold War (-1)

4. Humankind (NEW)

5. Spider-Man : Miles Morales (+3)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. The Legend of Zelda : Skyward Sword (-6)

8. Minecraft (-3)

9. Assassin's Creed Valhalla (+11)

10. MLB The Show 21 (-3)



11. Super Smash Bros Ultimate (-1)

12. COD Modern Warfare (-3)

13. Ratchet & Clank : Rift Apart (-2)

14. Animal Crossing : New Horizons (-2)

15. Pokémon Epée & Bouclier (+3)

16. Mortal Kombat 11 (-1)

17. Super Mario 3D World (-3)

18. The Legend of Zelda : Breath if the Wild (+1)

19. Mario Golf : Super Rush (-13)

20. Super Mario Party (-3)





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops Cold War (=)

2. MLB The Show 21 (=)

3. Resident Evil Village (=)

4. Madden NFL 22 (NEW)

5. Super Mario 3D World (-1)

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (-1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Monster Hunter Rise (-2)

9. Minecraft (-1)

10. Assassin's Creed Valhalla (-1)



Viré du classement : Animal Crossing : New Horizons