En attendant le prochain NieR, Yoko Taro commence à teaser son petit projet annexe

On sait que l'avenir de la franchisese dessine en coulisse mais on sait également qu'avant de voir la couleur de celui qui succédera à, Yoko Taro nous proposera un projet de moindre taille, plus personnel, toujours pour le compte de Square Enix.Et ce projet commence justement à faire parler de lui avec un simple teaser et un communiqué assez cryptique que l'on pourrait résumer simplement :sera comme son nom l'indique plus ou moins un jeu à base de cartes, quiVoilà voilà. Peut-être un rendez-vous pris au TGS, au moins pour savoir si ça sortira sur consoles et mobile, et on rappellera en attendant que Yoko Taro sera de nouveau accompagné de ses potes, de Yosuke Saito en directeur exécutif à Keiichi Okabe coté musiques, en passant par Kimihiko Fujisaka pour les personnages.- La sortie pourrait arriver plus rapidement qu'on le pensait, le titre ayant été repéré dans la base de données du PSN (donc déjà ça sort sur console) avec même un petit artwork.