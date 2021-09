Le programme du Tokyo Game Show 2021 Le programme du Tokyo Game Show 2021

Toujours dans un cadre avant tout numérique pour des raisons désormais habituelles, le Tokyo Game Show 2021 se déroulera du 30 septembre au 3 octobre, avec plusieurs présentations au programme mais toujours de grands absents, notamment Nintendo et Sony, qui trouveront peut-être moyen de faire parler d'eux en parallèle.



Donc dans les grandes lignes et pour les principales stars…



Le 30 septembre :



- Xbox

- Konami

- Capcom

- Spike Chunsoft

- D3 Publisher

- SNK



Le 1er octobre :

- Square Enix

- Bandai Namco

- SEGA & Atlus

- Level-5



Le 2 octobre :

- Tencent

- Koei Tecmo



Le 3 octobre :

- GungHo Online

- Arc System Works

- Ubisoft



On souhaite maintenant quelques annonces et pas juste des rappels de trailers déjà diffusés précédemment (ça arrive), l'édition 2020 n'ayant pas été particulièrement marquante.