GC'21 : le reboot de Saints Row se tease

Il était temps ! 8 ans après le quatrième épisode, et une survie de la série au milieu par une extension, un remaster, un spin-off et accessoirement le rachat du studio, Deep Silver et Volition vont enfin lever le voile sur le prochain Saints Row lors de la conférence d'ouverture GamesCom (le 25 août en fin de journée).



Et vu le visuel teasing, on peut donc estimer qu'on parle d'un reboot...