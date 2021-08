Shin Megami Tensei V parle casting & build

Atlus a proposé une troisième présentation de(uniquement au Japon, et c'est comme ça) permettant de repartir avec deux vidéos, dont la première se consacrera aux derniers éléments dévoilés pour le casting, donc Abdiel, l'une des gardienne de l'organisation Bethel qui lutte à travers le monde contre les démons, et Shohei Yakuma, chasseur de démon et aussi potentiel antagoniste majeur de cet épisode. En tout cas, il veut nous butter.La deuxième vidéo revient sur les nouveaux systèmes d'évolution mis en place, avec donc des « Essences » à ramassées sur les cadavres de vos ennemis pour mieux personnaliser les compétences et affinités du héros comme de ses alliés, et de l'autre coté la « Gloire », une sorte de monnaie pour obtenir des Miracles (plus précisément des compétences puissantes et peu communes).Atlus a terminé sa présentation en évoquant la possibilité de raccourcir voir d'annuler les animations de combat (comme danspar exemple) et que le dernier rendez-vous est pris pour la fin du mois prochain, afin de préparer ensuite le lancement mondial signé pour le 12 novembre.