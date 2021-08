Marvel's Avengers : Crystal Dynamics compte toujours sortir le DLC Spider-Man cette année

Alors que c'est demain que débarquera l'extension (toujours gratuite) « War for Wakanda » pour, permettant d'ajouter du contenu pleinement neuf (Black Panther jouable, nouveau biome, nouveaux boss, défis…), il est peut-être temps pour Crystal Dynamics de parler de la suite du programme et alors qu'on pouvait avoir des doutes sur le sujet vu l'absence de nouvelles, le game designer vient rassurer les fans via le site ScreenRant : l'extension autour de(exclusive aux supports PlayStation) est toujours attendue pour cette année, et il y aura d'ailleurs de nouvelles annonces autour du jeu dans les semaines à venir.Pour l'homme-araignée, on imagine que Square Enix viendra tranquillement caler sa communication au cœur d'un State of Play, et reste maintenant à savoir ce qui est sous-entendu du coté des « nouvelles annonces » pour ce projet encore actif mais dont l'avenir est toujours aussi incertain.