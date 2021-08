Back 4 Blood n'aura pas de mode Versus

Si Turtle Rock tient impérativement à proposer une grosse replay value pour la campagne deavec tout le quota d'aléatoire, une bien mauvaise nouvelle est tombée pour les fans de: aucun mode Versus ne sera au programme.Ultra populaire dans la série précitée, ce mode consistait à faire affronter 4 joueurs avec le même objectif que pour la campagne (progresser autant que possible d'un abri à l'autre), mais avec cette fois le fait que 4 autres joueurs incarnaient les infectés spéciaux, toujours aussi faibles mais avec la possibilité de réapparaître rapidement via une classe aléatoire.Turtle Rock s'excuse mais indique que ce mode est incompatible avec le game design de, qui pousse beaucoup les phases défensives là oùtournait quasi exclusivement sur une course d'un point A à un point B (sauf dans la phase finale de chaque épisode).Tant pis, mais pour un jeu à suivi (prévu en octobre prochain), les espoirs restent permis pour une future MAJ si les développeurs changent d'avis.