Fantasian : la partie 2 arrive ce vendredi

Quand Mistwalker annonçait récemment sur Twitter que le chantier de la deuxième (et dernière) partie deprogressait sans accroc, on ne pensait pas que les choses se passaient aussi bien : le travail est pour ainsi dire terminé puisque ça sort ce vendredi 13 août, toujours exclusivement sur le service Apple Arcade.Au programme :- Davantage de narration- Deux fois plus de contenu que la première partie- Un bestiaire renouvelé et des boss bien plus dangereux- Nouvelles capacités à débloquer- Nouvelle option pour switcher de persos pendant ou en dehors des combatsAllez, on attend que ça sorte et on croise les doigts pour une annonce console(s) dans quelques mois.