Konami le reconnaît : eFootball sera plus ou moins une démo (coté contenu) à sa sortie

Si vous n'avez pas suivi, l'année 2021 est celle d'un grand changement dans l'histoire de la franchisequi ne portera même plus ce nom, transformée enet devenant un pur free-to-play qui évoluera au fil des mois et années.Dans une session de questions/réponses, le compte Twitter officiel de la série n'a pas souhaité jouer la langue de bois en reconnaissant ouvertement que oui, d'une certaine façon, ce que l'on verra arriver en automne est « essentiellement une démo » en terme de contenu, le début étant de sortir le titre le plus vite possible pour que la communauté se familiarise de suite avec ce nouveau projet, avant de voir le contenu être gonflé au fur et à mesure.On sait notamment que nous aurons au départ un nombre très limité d'équipes (seulement 9 confirmés pour le moment) mais aussi de modes, où d'ailleurs aucune indication n'est donnée concernant le mode carrière. Autre point pour ceux que ça intéresse, le titre proposera d'entrée de multiples filtres pour le matchmaking, aussi bien pour viser des adversaires de tel ou tel territoire, mais aussi en fonction de la plate-forme (le titre étant cross-play).Petit rappel du programme initial :- Lancement du jeu- Option cross-play mais uniquement entre cross-gen de même famille- Possibilité de jouer en local et en ligne- Total cross-play PC & consoles- Mode pour construire sa propre équipe- Mode Ligues en ligne- Arrivée du premier « Match Pass »- Lancement sur mobile + compatibilité manette sur ces supports- Ajout du mobile dans le cross-play- Lancement du premier tournoi eSport