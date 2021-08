The Outer Worlds en est à 4 millions de ventes The Outer Worlds en est à 4 millions de ventes

Encore du Take-Two avec un dernier point à signaler, livré en dehors du communiqué de base : la branche « Private Division » est toute fière d'annoncer que The Outer Worlds a dépassé les 4 millions de ventes, soit 1 million de plus sur le dernier trimestre. Impressionnant pour un titre sorti fin 2019 mais il faudra remercier les promotions du printemps et du début de l'été. Et tout cela sans compter évidemment ceux qui y ont touché uniquement avec le Game Pass.



De quoi assurer une bonne première base en vue de la suite récemment annoncée par Microsoft, et donc exclusive PC & Xbox Series, mais qui se fera attendre encore un moment, pendant que la Private Division continue ses deals de son coté avec notamment OlliOlli World prévu cet hiver sur tous les supports, mais aussi et surtout le nouveau projet de Moon Studios (Ori), en plus de titres encore non dévoilés.