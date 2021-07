Fantasian : Mistwalker se montre rassurant sur le développement de la seconde partie

Dans cette année 2021 où se sont enchaînés les reports,devrait faire partie des rares à tenir son calendrier : Mistwalker vient d'affirmer via Twitter que la deuxième et dernière partie de son RPG est « presque terminée », et promet quelque chose de plus massif que pour la première disponible depuis avril dernier, avec notamment un contenu deux fois plus important et davantage de challenge dans le bestiaire.De fait, le lancement « d'ici la fin de l'année » devrait être tenu, en rappelant que l'on parle toujours d'une exclusivité Apple Arcade et vu les retours globalement positifs, on souhaite toujours un portage futur sur console(s), avec si possible une traduction FR (seuls l'anglais et le japonais sont disponibles pour le moment).