Jeff Grubb apporte une petite précision sur la rumeur du Project Dragon d'IO Interactive Jeff Grubb apporte une petite précision sur la rumeur du Project Dragon d'IO Interactive

Cela fait déjà que des rumeurs traînent autour d'un deal entre Microsoft et IO Interactive, pour la conception d'un projet tenu secret. IO qui a bien confirmé avoir un troisième projet en préparation (en plus du suivi de Hitman 3 et de Project 007), sans en dire plus, pendant que Jez Corden puis Windows Central pointe donc sur ce partenariat avec Xbox Game Studios pour un Project Dragon, donc un RPG AAA dont le gameplay changerait drastiquement des habitudes du studio.



Mais il y avait un mais, car Jez Corden déclarait avoir également entendu dire qu'il y aurait peut-être un lien entre quelque chose de type MMO, ce que aujourd'hui Jeff Grubb (autre grand bavard du milieu) réfute en indiquant une légère précision. Selon ses sources, il y aurait en fait deux projets secrets sous le thème des « dragons » du coté des Xbox Game Studios : l'un par IO Interactive (qui serait donc un jeu solo), tandis que le MMO serait une toute autre licence, développée par on ne sait encore qui (mais également tiers).



Si au moins le premier est confirmé, cela rajouterait en tout cas une pièce dans le gros catalogue de RPG exclusifs à venir sur Xbox Series entre Starfield, Avowed, The Outer Worlds 2, Fable, le prochain InXile… Même s'il est dommage que seul le premier cité a aujourd'hui une date de sortie, et ce n'est pas pour tout de suite (fin 2022).