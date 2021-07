The King of Fighters XV : on connaît les supports The King of Fighters XV : on connaît les supports

Après avoir maintenu un pseudo suspense pendant des plombes, SNK nous annonce enfin quels seront les supports qui accueilleront le futur The King of Fighters XV et s'il était fort logique de voir le combo PS5, PS4 et PC (Steam et Epic Games Store), sachez que la Xbox est concernée... ou plus exactement les Xbox Series (sauf erreur, pas de version One donc, étrangement).



Ah et ça sortira pour le premier trimestre 2022, si un nouveau report n'est pas annoncé d'ici-là.