Charts UK : Mario Golf Super Rush démarre un peu mieux que Mario Tennis Aces Charts UK : Mario Golf Super Rush démarre un peu mieux que Mario Tennis Aces

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni où la principale sortie de la semaine ne manque pas le trône, et c'est tout à fait normal sur un territoire où la discipline attitrée est l'un des sports favoris. Car apprenez que Mario Golf : Super Rush fait tout de même 17,5 % mieux que Mario Tennis Aces sur le même support.



On notera pour rester dans le domaine sportif que FIFA 21 s'est offert un nouveau boost des ventes (merci l'Euro) et que l'adaptation des JO 2020 de SEGA démarre modestement à la 11e place. Enfin, Scarlet Nexus profite du calme ambiance pour se poser à la 8e place,avec 58 % des ventes sur PS5, 21 % sur PS4 et 20 % coté Xbox (c'est la même boîte pour les deux supports).



Dernier point tout de même, pour le coup assez inattendu : alors que Cyberpunk 2077 a fait (enfin) son retour sur le PS Store, la simple nouvelle a permis aux retardataires d'entendre parler du jeu qui fait un bond de 374 % sur le marché physique en combinant les trois versions.



1. Mario Golf : Super Rush (NEW)

2. FIFA 21 (+1)

3. Ratchet & Clank : Rift Apart (-2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. Animal Crossing : New Horizons (+1)

6. Assassin's Creed Valhalla (+6)

7. Minecraft Switch (+1)

8. Scarlet Nexus (NEW)

9. Ring Fit Adventure (+5)

10. Super Mario 3D World (-1)