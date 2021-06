Une série d'animation pour Final Fantasy IX

Alors que le lore derecommence à être exploité de fond en comble et que Square Enix souhaite retourner aux bases de la franchise avec, une annonce est tombée hier tel un cheveu sur la soupe : voilà qu'on nous déclare qu'une adaptation en série d'animation devient d'être signée avec Cyber Group Studios, une boîte française d'ailleurs.Plus précisément, ça parle d'une « introduction » à l'univers de cet épisode donc on assistera peut-être à une sorte de gros prologue, en notant bien que le public visé tourne autour des 8-13 ans, ce qui change un peu des habitudes entreet, et toute la question va maintenant être de savoir « pourquoi » un tel deal est signé alors que le jeu est déjà disponible sur tous les supports… sauf si l'éditeur prépare une surprise à ce sujet dans les temps à venir.On aura de toute façon le temps de voir les choses venir puisque la production ne doit être lancée qu'en fin d'année, voire 2022.