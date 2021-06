Sony désormais en partenariat avec Deviation Games, fondé par des anciens de Treyarch

Sony vient une nouvelle fois prouver ses nouvelles intentions en matière de partenariat à partir de studios qui ont encore tout à prouver, et c'est ainsi qu'après « Haven Studios » (fondé par Jade Raymond) et « Firewalk Studios » (projet multi par des anciens de Bungie), la marque PlayStation annonce maintenant un deal avec « Deviation Games », là encore une boîte toute neuve qui n'a même pas fêté ses deux ans d'existence, composé par des anciens de Treyarch (doncpour les 3 qui ne sont pas au courant), actuellement en charge d'une nouvelle licence AAA qui sera donc spécialement publié par Sony, et donc exclusif à la PlayStation 5. Voire éventuellement aussi PC comme chacun sait aujourd'hui.Rien n'indique pour le moment si le titre sera un projet purement solo, multi ou les deux à la fois, mais on nous promet un contenu très riche fourni par la centaine d'employés qui invitent à patienter encore un peu avant de lâcher de premières informations concrètes.