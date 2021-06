[Rumeur] Microsoft Flight Simulator disponible dans quelques jours sur Xbox Series [Rumeur] Microsoft Flight Simulator disponible dans quelques jours sur Xbox Series

Alors qu'on parlait déjà plus tôt dans la journée d'un shadow-drop avec la sortie New Gen de Star Wars Jedi : Fallen Order, Microsoft pourrait de son coté nous faire le même coup avec la version Xbox Series de Flight Simulator, de toute façon officiellement attendue dans les jours/semaines à venir, mais qui pourrait donc débarquer… le 15 juin.



C'est en tout cas ce que dévoile le revendeur GameStop avec une MAJ de la fiche du jeu, accompagné d'une « parfaite coïncidence » : un nouveau trailer du jeu (sans qu'on en connaisse le sujet) doit sortir demain, probablement durant le show Summer Game Fest.



Plus qu'à croiser les doigts pour ceux qui veulent découvrir les joies de cette simulation ayant déjà rencontré un beau succès sur PC, et qui est loin d'avoir terminé sa carrière vu l'énorme suivi.