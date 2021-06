Monark : le J-RPG des anciens de Megami Tensei a déjà une date de sortie (et quelques infos) Monark : le J-RPG des anciens de Megami Tensei a déjà une date de sortie (et quelques infos)

Les choses commencent à se préciser pour Monark, le fameux « RPG scolaire » conçu par d'anciens membres de la team Shin Megami Tensei et Megami Tensei, dont nous devrions d'ailleurs avoir un premier trailer demain matin pour ceux qui verront le soleil se lever (plus ou moins 5h du mat).



En attendant, c'est via le magazine Famitsu que nous que ce titre sortira le 14 octobre au Japon (PS4, PS5, Switch) avec donc comme thème central un « Conseil d'étudiant » chargé d'enquêter sur certains problèmes étranges dans le bahut. Notre héros sera l'un de ces membres, et même carrément le chef adjoint qui aura tout loisir de choisir un acolyte parmi quatre disponibles pour mener ses tâches à bien. Petite particularité : chaque acolyte mènera à une fin différente et vous pourrez ensuite refaire les chapitres du jeu en modifiant votre choix pour tout voir (tout en zappant les chapitres où tout le monde est réuni pour aller plus vite).



On apprend également dans les grandes lignes que chaque personnage aura parmi ses caractéristiques des mentions en lien avec les différents pêchés capitaux (ce qui aura lien avec les démons à recruter), qu'une jauge de folie sera présente en combat à user avec modération pour éviter de passer en mode berserk et donc ne pas démolir la tronche de vos alliés, et enfin que le système de combat sera au « tour par tour avec déplacements libres ».



Rendez-vous demain matin pour en voir davantage.