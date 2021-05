Le retour de Free Radical et TimeSplitters

Entre les mains de THQ Nordic depuis quelques temps, la licenceva officiellement revenir et de la meilleure façon qui soit : via Deep Silver est annoncé la résurrection du studio Free Radical avec d'anciens membres de l'équipe, dont les deux fondateurs Steve Ellis et David Oak.L'heure est pour le moment à la remise en place du studio, et le recrutement qui va avec, mais les choses sont claires lorsque l'éditeur affirme que le développement d'un quatrième épisode sera lancé « dans les mois à venir », soit 21 ans après les débuts de cette franchise qui a véritablement explosé avec son deuxième opus et son fabuleux multi, hériter de l'époque Rare.