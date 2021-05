Days Gone : des nouvelles sur PC à J-8 Days Gone : des nouvelles sur PC à J-8

Bend Studio vient de lâcher une nouvelle salve de visuels pour la version PC de Days Gone, qui auraient d'ailleurs mérité d'être en plus grand format mais ça reste suffisant pour constater le petit boost graphique de cette version qui aura de base le 60FPS (et même au-delà) ou encore l'option écran ultra-larges, à défaut du Ray Tracing ou du DLSS qui passent à la trappe, probablement pour des raisons de temps et de moyens : le studio a beau être en nouvelle phase de recrutement (ce qui est une très bonne nouvelle vu les derniers bruits de couloirs), la majorité est occupée sur le chantier d'un nouveau AAA(A) à destination de la PlayStation 5, et pas Days Gone 2 comme chacun sait désormais.



Cette version PC du premier épisode sera lâchée la semaine prochaine, plus précisément le 18 mai, aussi bien sur Steam que l'Epic Games Store (pour 49,99€ dans tous les cas).