Yoko Taro a bien un autre projet pour le compte de Square Enix (mais uniquement numérique) Yoko Taro a bien un autre projet pour le compte de Square Enix (mais uniquement numérique)

On ne sait toujours pas si Yoko Taro rempilera pour un nouveau NieR chez Square Enix et on en doute assez peu vu le succès critique et commercial de Automata mais en attendant que les choses se mettent en place, apprenez directement via la bouche du producteur Yosuke Saito que Yoko Taro a bien un projet en préparation avec l'éditeur, mais vraisemblablement de moindre taille puisque la sortie visée ne se fera qu'en numérique (en gardant néanmoins une petite porte ouverte pour une édition limitée en boîte).



Quoi qu'est-ce alors ? Peu d'indices malheureusement puisqu'on se contente de nous évoquer « un jeu quelque peu inhabituel » et « difficile à expliquer », néanmoins forcément « décalé » et qui sera peut-être compliqué à vendre.



C'est tout mais Yoko Taro ajoute que quelques miettes d'infos pourraient éventuellement tomber dans les prochains jours avant d'en reparler de manière mensuelle.