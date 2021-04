Après Ghost of Tsushima Legends, Sucker Punch recrute à nouveau pour du multi coop Après Ghost of Tsushima Legends, Sucker Punch recrute à nouveau pour du multi coop

Nous disions il y a peu que Sony avait imposé comme marque de fabrique depuis des années les jeux narratifs essentiellement solo et même si l'on ne doute pas que ça restera encore pour longtemps le pilier central de la majorité des PlayStation Studios, cela n'empêche pas certains développeurs de commencer quelques tentatives coté multi.



Nous savons notamment que Naughty Dog prépare quelque chose sur le sujet, que Guerilla a l'intention de mettre du coop dans la franchise Horizon et que Bend aurait pu en faire de même si tout s'était passé comme prévu Days Gone 2.



Mais on pourrait également parler de Sucker Punch qui a dégainé en fin d'année dernière et à la surprise générale un Ghost of Tsushima Legends, mode complémentaire et plutôt réussi qui semble avoir tout du coup d'essai pour l'avenir vu que le studio cherche désormais un « Multiplayer/Network Programmer » (spécialisé dans le domaine des jeux coop) ne laissant pas trop de place au doute quant à leurs intentions pour le prochain projet, dont on ne sait encore évidemment rien.