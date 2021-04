Outriders : l'heure des patchs (et des bonus) Outriders : l'heure des patchs (et des bonus)

Disponible depuis quelques jours et au moins déjà considéré comme un petit succès tant personne n'en attendait rien (on signale des pics d'audience à plus de 120.000 joueurs en simultané), Outriders doit aujourd'hui comme de très nombreux AAA de notre époque s'attelait à la phase 2 : celle des correctifs.



Car nous étions prévenus que ce projet de People Can Fly n'avait rien d'un jeu à service et qu'aucun contenu supplémentaire ne sera lâché (mais qui sait, les objectifs peuvent changer), ce qui n'empêchera pas la team de rester au charbon pour corriger les problématiques du moment.



Le développeur annonce donc qu'un gros patch arrivera la semaine prochaine pour corriger en urgence tout ce qui tient des plantages, déconnexions et matchmaking, donc en bref tout ce qui est lié à la souffrance des serveurs pour un titre sur lequel Square Enix ne pariait pas forcément beaucoup au départ (sans oublier qu'il est proposé dans le Game Pass).



MAJ qui tentera également de corriger les problèmes de perte d'inventaire qui sont bien plus frustrants et on nous promet d'ailleurs une vague de restauration pour ceux qui ont perdu leur loot, bien que cela ne concernera que l'équipement légendaire (donc le plus important quelque part).



Enfin, pour se faire pardonner, tous les joueurs s'étant connectés au moins une fois depuis le lancement (et jusqu'à demain) vont avoir droit à une box bonus contenant une arme légendaire, une emote « frustration » (lolilol) et du titanium dont la valeur et la quantité sera au prorata du niveau max de votre avatar. Si vous avez déjà fait plusieurs avatars, le jeu prendra en compte celui au level le plus élevé.