Netflix va récupérer les films Sony Pictures

Sony ne possédait pas son propre service de VOD d'une ampleur égale aux géants actuels de l'industrie, ces derniers ont dû s'intéresser de près à aux futurs accouchements de PlayStation Productions et c'est Netflix qui a remporter la mise : Uncharted sera disponible sur leur service courant 2022 (avec un certain temps de latence en France pour les raisons que l'on connaît) et l'accord sera valable avec les autres films, dont très probablement Ghost of Tsushima.



Bien entendu, le deal ne concerne pas la série TV The Last of Us, étant en coproduction avec HBO et forcément destinée à la plate-forme HBO Max.