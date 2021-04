Le nouveau Resident Evil Showcase daté

On en parlait pas plus tard qu'hier soir et l'une des informations officielles est bien tombée assez rapidement : on a la date du nouveau « Resident Evil Showcase » et ce sera donc pour la semaine prochaine, dans la nuit du 15 au 16 avril, à minuit.Pas de précisions sur le programme si ce n'est l'évidente promesse de gameplay inédit pour, avec la perspective logique d'une sortie de la nouvelle démo dans la foulée, celle-là même dont les données viennent d'apparaître sur le PSN, avec 10Go de téléchargement requis quand elle sera disponible.Le jeu complet nous fera lui patienter encore un peu plus d'un mois.