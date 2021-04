Resident Evil Village : la seconde démo uploadée sur le PSN (mais pas encore disponible) Resident Evil Village : la seconde démo uploadée sur le PSN (mais pas encore disponible)

On n'a pas encore la date du prochain « Showcase Resident Evil » (c'est pour ce printemps globalement) mais cela ne devrait pas tarder car on se doute que ce nouveau live aura en son cœur l'annonce d'une date pour la deuxième démo et devinez quoi, les fichiers la concernant viennent d'être uploadés sur le PSN.



Le site mp1st rapporte en effet que la « Resident Evil Village Gameplay Demo » est désormais présente (mais évidemment non accessible) sur les serveurs US, Europe, Asia et Japon, avec comme poids environ 10Go.



Rappelons que contrairement à la démo Maiden (exclu Sony), cette version d'essai sortira aussi sur PC et supports Xbox.