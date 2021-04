No More Heroes III prend RDV ce jeudi

Petit RDV de la semaine et plus précisément jeudi 14h00 (heure FR) : Marvelous tiendra un Live consacré à la franchise, ce qui nous permettra d'avoir les « dernières informations » sur le troisième épisode avec pourquoi pas un nouveau trailer pour bien marquer le coup.Après 11 ans d'attente (déjà)sortira le 27 août, mondialement, et exclusivement sur Switch.