Apple Arcade : Clap Hanz Golf et World of Demons (PlatinumGames) également dispos

Le service Apple Arcade veut se relancer et a accueilli aujourd'hui une nouvelle fournée de jeux dont, on l'a dit plus tôt dans la journée, la Partie 1 demais ce n'est pas tout puisqu'il y a quand même le fameuxde PlatinumGames, ainsi quedes développeurs de Everybody's Golf.On ajoutera à cela que ce service à abonnement (4,99€ par mois pour un catalogue de jeux garantis sans micro-transactions) s'est aussi offertou encore