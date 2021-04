The Last of Us (HBO) : une date pour le début du tournage, qui durera un an The Last of Us (HBO) : une date pour le début du tournage, qui durera un an

Les pièces se sont mises en place, le feu vert a été donné par HBO, et il est désormais temps de mettre en place les choses sérieuses : PlayStation Productions annonce que le tournage de la série TV The Last of Us va débuter le 5 juillet 2021 et durera presque un an, le clap de fin étant signé pour le 8 juin 2022.



Un an de tournage, ce qui mine de rien fait parfaitement écho au déroulé du scénario d'origine que reprendra cette adaptation (la Saison 1 couvre la totalité du premier jeu) mais avec de nombreuses séquences totalement inédites pour développer en profondeur le casting.



Tournage qui prendra place à Alberta, ville canadienne qui a déjà vu passer de nombreux films et dont The Last of Us sera apparemment la plus grosse production (sur place) de l'histoire du cinéma et de la TV.



Pas de date de sortie évidemment, mais on rappelle que PlayStation Productions doit sortir le 11 février 2022 le film Uncharted, et commence la mise en place d'un chantier Ghost of Tsushima (par le réalisateur de la franchise John Wick).