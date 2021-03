[Rumeur] Jeff Grubb : Alan Wake 2 est en chantier [Rumeur] Jeff Grubb : Alan Wake 2 est en chantier

Tout comme Jason Schreier et bien d'autres, Jeff Grubb n'a pas sa langue dans sa poche et son taux de véracité impose de tendre l'oreille quand des choses très intéressantes sont balancées, surtout de manière imprévue.



Et c'est ainsi que l'homme a évoqué lors d'un live Twitch avoir entendu parmi ses sources que Remedy allait mettre en place, si ce n'est déjà fait, le chantier Alan Wake 2 en collaboration avec Epic Games.



C'est effectivement une possibilité tant Remedy tient à donner une suite à son bébé (et ça fait d'ailleurs longtemps que le souhait est émis), et que Epic Games aurait un beau coup à jouer en terme d'image.



A vérifier bien sûr mais heureusement, nous ne sommes pas encore le 1er avril au moment où ces mots ont été prononcés.