Après 17 ans de Dead or Alive, Yohei Shimbori quitte la Team Ninja et Koei Tecmo

Le départ de Tomonobu Itagaki n'a pas fait grand bien à la franchise Dead or Alive, et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger (ou c'est l'occasion du grand changement) car vient d'être annoncé le départ de Yohei Shimbori de Koei Tecmo, l'autre grande figure de la licence comme vous pouvez le noter ci-dessous :



- Simple planification sur Dead or Alive Ultimate

- Game Designer sur Dead or Alive 4

- Game Designer sur DOA Xtreme 2

- Réalisateur sur tous les épisodes qui ont suivi, mais aussi producteur sur DOA 6



Un nouveau coup dur pour la série qui, de tous les représentants historiques, est peut-être celle qui a le moins bien vécu la dernière génération.