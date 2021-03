Ratchet & Clank : bientôt la MAJ 60FPS sur PS5 Ratchet & Clank : bientôt la MAJ 60FPS sur PS5

En attendant le lancement de Ratchet & Clank : Rift Apart le 11 juin prochain sur PlayStation 5, les retardataires ou ceux qui veulent se refaire le remake PS4 vont pouvoir le faire dès le mois prochain dans les meilleures conditions possibles avec un patch qui permettra d'y jouer en 60FPS. Sur PS5 évidemment.



Et les possesseurs de la console n'ont aucune excuse pour ne pas posséder le titre puisque non seulement il est fourni dans la PS Plus Collection, mais il est même tout simplement offert à tous (même aux non-abonnés), à condition de valider le téléchargement avant le 1er avril 2021 (à 5h précise).