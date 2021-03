EA Sports pourrait revenir sur sa collaboration avec Pierre Menes pour les prochains FIFA EA Sports pourrait revenir sur sa collaboration avec Pierre Menes pour les prochains FIFA

Face à la tempête médiatique qui s'est abattu sur Pierre Menes depuis un peu plus d'une semaine, accusé de comportement pour le moins graveleux envers certaines femmes, et qui n'a pas vraiment l'art de la défense comme certains ont pu le voir sur TPMP, Electronic Arts s'est permis de réagir via un simple tweet néanmoins éloquent.



Pierre Menés fait en effet partie des commentateurs sur les différents jeux FIFA depuis plus de quatre ans, et la polémique oblige visiblement l'éditeur à suivre « attentivement » les faits en cours pour indiquer examiner « la suite des relations avec EA Sports », ce qui plus concrètement signifie que la boîte pourrait tout simplement se trouver un remplaçant pour le futur FIFA 22 aux cotés de Hervé Mathoux (si ce dernier est maintenu).



« Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Menes car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA SPORTS. »